Covid-19 en Suisse : Un élève sur cinq a développé des anticorps

Selon une étude zurichoise, le nombre d'écoliers présentant des anticorps dans le sang est passé de 2 à 19 % entre la première et la troisième vague.

Selon «Schweiz am Wochenende», les chiffres sont éloquents: le nombre d'écoliers présentant des anticorps dans le sang est passé de 2 à 19 % entre la première et la troisième vague. «Ainsi, un enfant scolarisé sur cinq a été infecté par le Covid-19», a déclaré Susi Kriemler, cheffe de projet à l’Université de Zurich. Deux tiers d’entre eux sont restés asymptomatiques.

Gymnasiens moins touchés

En outre, 80% des élèves infectés à l’automne dernier avaient encore des anticorps dans leur sang plus de six mois plus tard, soit la limite donnée par l’OMS. «Il est possible qu’ils soient protégés contre une réinfection par d'autres mécanismes de défense de l'organisme, comme les lymphocytes T», continue l’experte.