France : Un éleveur a dû tuer lui-même ses poules infectées

Le traumatisme des éleveurs qui se sont résignés à tuer par asphyxie leur cheptel atteint par la grippe aviaire est béant. Les équipes d’euthanasie débordées.

Pour éviter de voir ses bêtes «mourir à petit feu», l’agriculteur s’est résigné, sur consigne du vétérinaire, à «couper la ventilation» afin de les tuer, plus vite, par asphyxie. «On a ramassé les poulets le lendemain, avec les voisins. On les a enterrés sur un champ, à côté, dans un trou qu’on a scellé à la chaux», raconte-il à l’AFP. Un hydrogéologue était venu au préalable valider l’emplacement de la fosse.

Abasourdi

«Après ça, je me suis allongé dans le noir, abasourdi par ce que j’avais fait», poursuit Christian Drouin. Son plus proche voisin a également perdu tous ses poulets. «Il est venu me voir, il a pleuré. J’ai peur pour lui.»

«On a fini par couper la distribution d’aliment et de ventilation. On a passé une nuit blanche. C’était impossible de dormir en sachant ce qui se passait dans nos bâtiments. (Le lendemain) on a découvert un sol jonché de cadavres», raconte-t-elle. Mais «il a fallu finir de tuer nos poulets. En évitant le plus possible le contact avec l’animal».