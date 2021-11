États-Unis : Un élu allié de Trump dans la tourmente pour une vidéo violente

Paul Gosar, élu républicain de l’Arizona, avait publié une vidéo d’animation où il tuait la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Il risque un blâme du Congrès, une procédure rare.

Paul Gosar risque u n blâme public, aussi nommé «censure», soit la punition la plus sévère à laquelle les élus peuvent être soumis à la Chambre des représentants . Seuls quelques membres du C o ngrès o nt subi cette sanction au cours du siècle passé .

Les élus américains du Congrès doivent voter, ce mercredi, pour décider de réprimander ou non un élu républicain, Paul Gosar, après que ce proche de Donald Trump a publié une vidéo parodique le montrant en train de tuer une élue démocrate et attaquant le président Biden. Si elle était approuvée, cette motion infligeant un blâme officiel, une procédure rare, viendrait encore davantage souligner le fossé qui se creuse chaque jour entre les deux partis aux États-Unis.

Proche de l’extrême droite, Paul Gosar devrait alors se tenir debout et écouter en silence la présidente de la Chambre des représentants lui lire un texte, selon lequel «les représentations de violence peuvent inciter des violences réelles et mettre en danger la sûreté des élus, comme on l’a observé dans cette chambre le 6 janvier 2021», jour de l’assaut sur le Capitole par des partisans de Donald Trump.