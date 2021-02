Etat-Unis : Un élu anti-Trump accusé d’avoir rejoint l’«armée du diable»

Le républicain Adam Kinzinger, qui siège à la Chambre des représentants, avait voté en faveur de la mise en accusation de Trump. Sa propre famille, furieuse, l’accuse de tous les maux.

«Eh bien, tu nous causes beaucoup de déception, à nous et à Dieu», lit-on dans la lettre manuscrite reproduite par le «New York Times». «Tu vas à l’encontre de tes principes chrétiens et tu rejoins “l’armée du diable” (les démocrates et les médias fake news)», ajoute l’autrice de la missive. «Tellement, tellement triste», ponctue-t-elle, soulignant ces trois mots que Donald Trump avait l’habitude de marteler sur Twitter avant d’être banni du réseau social.