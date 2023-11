Un élu argovien veut taxer les chats au même titre que les chiens

Non, ce n’est pas pareil. En plus, les chats sont tout mignons.

Une source financière juteuse

Si une taxe sur les chats était adoptée par l’ensemble des cantons et des communes suisses, les recettes potentielles seraient non négligeables. Près de 544’000 chiens étaient répertoriés en 2022, et l’impôt sur les canidés a rapporté aux caisses publiques plus de 50 millions de francs. Une redevance équivalente prélevée sur les 1’853’000 chats helvétiques pourrait générer quelque 170 millions de francs par an.