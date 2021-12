France : Un élu breton mis en examen pour viol aggravé

Les gendarmes étaient saisis d’une «enquête du chef de viol avec administration d’une substance à la victime, à son insu, pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes».

L’ancien maire UDI de Paimpol (Côtes-d’Armor) et élu d’opposition Jean-Yves de Chaisemartin a été mis en examen et placé «sous contrôle judiciaire strict» pour «viol aggravé» vendredi, a-t-on appris de source judiciaire.

«Monsieur de Chaisemartin conteste fermement le viol aggravé dont une personne l’accuse et envisage de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse», ont fait savoir samedi matin dans un communiqué ses avocats, dénonçant une accusation «incohérente au regard des éléments du dossier, sur le plan médicolégal, toxicologique et ADN».

«Sphère privée»

La mise en examen de l’élu «ne signifie en aucune façon un début de culpabilité. Il espère que la procédure d’instruction va évoluer rapidement pour démontrer son innocence et rétablir son honneur», soulignent ses avocats, Me Pierre-Alexis Blévin et Me Thomas Jourdain-Demars.