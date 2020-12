«Ramadan le violeur» : Un élu condamné pour atteinte à la présomption d’innocence

Le président du groupe Rassemblement national au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a été condamné lundi pour atteinte à la présomption d'innocence dans une affaire l'opposant à Tariq Ramadan.

«Un certain écho»

L'élu avait ensuite relayé la vidéo de son intervention dans un tweet ainsi formulé : «Je suis gêné par l'indignation à géométrie variable de ces pseudos-féministes qui manifestent contre Gérald Darmanin, présumé innocent, mais qui n'ont jamais manifesté contre Tariq Ramadan ni contre les migrants coupables de viols et d'agressions sexuelles dans notre pays.»



Pour la juge des référés, «l'atteinte portée en l'espèce à la présomption d'innocence de Tariq Ramadan lui a nécessairement causé un préjudice moral en le présentant publiquement comme coupable auprès de tiers». «Commise par un homme politique, élu aux niveaux régional et municipal, elle a nécessairement eu un certain écho durant le temps de sa diffusion», ajoute la juge, constatant que Julien Odoul avait retiré son tweet le 27 juillet.



«C'est une satisfaction que la présomption d'innocence de M. Ramadan soit affirmée et que toute atteinte soit sanctionnée», s'est félicité l'un des avocats de Tariq Ramadan. «Nous n'hésiterons pas à poursuivre à chaque fois que cette présomption d'innocence sera bafouée», a ajouté Me Pascal Garbarini.