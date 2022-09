Fribourg: Un élu condamné pour ce qu’il pensait être le devoir d’un bon citoyen

L’élu communal a pris de gros risques en intervenant directement, et il a outrepassé ce qu’on est en droit d’attendre d’un bon citoyen. Il est aussi, logiquement, interdit d’entraver une personne dans ses mouvements et de l’agresser, quand bien même son attitude serait suspecte. «Lorsqu’une personne constate un flagrant délit de cambriolage, nous conseillons de ne pas intervenir et d’alarmer le 117, explique la police cantonale fribourgeoise. La personne pourra, tout en restant à distance, donner les informations de signalement sur le ou les cambrioleurs, la présence d’un véhicule suspect ou encore, cas échéant, une direction de fuite. Il faut tenir compte que les réactions d’un cambrioleur surpris sont incertaines et pourraient être violentes. De plus, il se peut qu’il ait un ou plusieurs complices à proximité.»