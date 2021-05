France : Un élu défendant les langues régionales aspergé de farine

Le responsable de la région Grand Est, qui comprend les portes françaises de Bâle, a été enfariné lors d’une manifestation visant à préconiser le maintien de l’alsacien.

C’est au moment où Jean Rottner, ancien maire de Mulhouse, allait quitter le rassemblement organisé devant les locaux de l’association «Eltern Alsace» qu’il a reçu une importante quantité de farine sur la tête de la part d’une personne non identifiée. Des cris de «traître» et de «félon» ont été entendus.

«La seule façon de faire en sorte que mes enfants puissent devenir des vrais locuteurs de l’alsacien et transmettent plus tard à leurs enfants une langue qui est dans leur famille depuis des siècles, c’est l’enseignement en immersion», a expliqué à l’AFP Cécile Walschaerts, Belge mariée à un Alsacien et mère de deux petites filles de 7 et 5 ans, qui ont fait leurs années de maternelle en immersion alsacien/allemand.