Session: Un élu fait un malaise en plein débat au National

Trois parlementaires sont venus porter secours à l’élu, dont le conseiller national et médecin de famille Angelo Barrile (PS/ZH). Lukas Reimann, conscient, a ensuite été transporté en fauteuil roulant hors de la salle puis pris en charge par une ambulance devant le Palais fédéral et conduit à l’hôpital. «Nous souhaitons à Lukas Reimann tout le meilleur et un prompt rétablissement du fond du cœur», a ajouté Irène Kälin, sous les applaudissements.