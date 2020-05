Lausanne

Un élu habitué aux affaires pédophiles

Un représentant de l’UDC est poursuivi pour des attouchements sur une fille de 8 ans et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Maman de la victime et Spj absents

L’accusé, un élu UDC qui siège dans un Législatif communal vaudois, nie tout. «Je n’ai jamais touché la gamine», a-t-il répété plusieurs fois. Mais, depuis 1968, il a été empêtré dans plusieurs affaires de pédophilie. «On ne définit pas un homme par son passé», a balayé son défenseur, Me Mathias Micsiz. Avocate et curatrice de la victime présumée, Me Coralie Devaud a réclamé un montant de 3’000 francs pour tort moral. La défense, elle, soutient l’innocence du prévenu et a réclamé une indemnité de 3’400 francs pour sa détention préventive.