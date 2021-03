Vaud : Un élu lutte contre les «thérapies pour guérir les homos»

Le socialiste Julien Eggenberger a recueilli le soutien de 42 autres députés, issus de différents bords politiques, pour le texte qu’il a déposé cette semaine au Grand Conseil.

«Dégradantes», «discriminatoires» et constituant «une violation flagrante des droits à l’intégrité physique, à la santé et à la libre expression de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre d’une personne». Voilà les mots utilisés l’an dernier par un expert indépendant de l’ONU, Victor Madrigal-Borloz, pour décrire les différents actes visant à forcer hommes et femmes homosexuels à renoncer à leur identité sexuelle. L’expert réclamait l’interdiction mondiale de ces méthodes, qui vont des pressions psychologiques aux injections massives d’hormones, mais qui peuvent aussi se traduire par des tortures et des sévices sexuels.