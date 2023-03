Floride: Un élu menace d’interdire les discussions sur les règles aux petites filles

La plupart des jeunes filles ont leurs premières règles entre 12 et 13 ans, mais certaines peuvent les avoir plusieurs années plus tôt, selon l’association américaine des gynécologues et obstétriciens. «Imaginez une petite fille (…) allant aux toilettes et trouvant du sang dans sa culotte, et pensant qu’elle va mourir», s’est offusquée Ashley Gantt. «Et son enseignant n’a même pas la possibilité de lui dire que cela fait partie de la vie.»