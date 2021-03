L’élu PLR a déposé mercredi une interpellation à Berne, soutenue par une vingtaine de signatures, rapporte «Arcinfo». Il demande au Conseil fédéral de «lever cette discrimination» et de suivre l’exemple britannique. Dès l’été 2021, le Royaume-Uni ne différenciera plus entre hétéro-, bi- ou homosexuels, et autorisera les dons de sang provenant de personnes ayant une relation de couple stable depuis au moins trois mois. Dans les cas de relations hors du couple, les services de santé britanniques procéderont à une analyse personnalisée de la situation du donneur.