Genève: Un élu, policier, accusé d’avoir donné des infos «sensibles»

L’accusé a été l’un des grands animateurs du MCG. DR

«À aucun moment, je n’ai eu l’impression d’enfreindre la loi», a vivement clamé lundi Thierry Cerutti devant le Tribunal de police. L’élu MCG, député au Grand Conseil et conseiller municipal à Vernier, devait répondre de violation du secret de fonction, dans le cadre de sa profession de policier.

Il lui est reproché d’avoir transmis «sans droit» à un gérant de salon de massage des Pâquis des informations censées être confidentielles. Celles-ci concernaient des travailleuses du sexe et avaient été fournies soit par la Brigade de lutte contre la traite d’êtres humains et la prostitution illicite, soit par l’Office des poursuites, pour diverses procédures. Les échanges entre les deux hommes se faisaient via la messagerie WhatsApp et ont été découverts lors d’une enquête de la Brigade financière en 2019 (voir encadré).

Un informateur qui l’aidait

À l’audience, Thierry Cerutti a contesté les faits reprochés. Il a expliqué que le patron de sex-center était son informateur et l’aidait notamment à retrouver des prostituées pour ses investigations: «Lorsqu’il ne connaissait pas les noms, je lui fournissais des photographies.» Selon le policier, celles-ci sont «transmissibles». De plus, les autres données transférées n’étaient pas sensibles, d’après lui. Et si, à une occasion, il a fourni un fichier «presque complet», c’était une «erreur involontaire» faite dans la précipitation, alors qu’il voulait uniquement envoyer un cliché, a-t-il plaidé.

«Imperméable aux sanctions»

Pour le premier procureur, Adrian Holloway, l’accusé «n’a pas pris conscience du secret de fonction» et a agi intentionnellement avec comme motif «d’aller plus vite dans ses enquêtes». Soulignant que le prévenu, déjà condamné en 2016 pour calomnie, puis en 2020 pour violation grave des règles de la circulation routière (condamnation pas définitive en raison d’un appel de l’intéressé), «semble imperméable aux sanctions qui l’accablent», le représentant du Ministère public a réclamé une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 170 francs par jour, ainsi que la révocation du sursis obtenu il y a six ans.

Un «mauvais procès»

Aux yeux de la défense, représentée par Me Marc-Alec Bruttin, au contraire, «on fait le mauvais procès» d’un homme «qui a fait son job avec des résultats exceptionnels», comme l’a attesté un huissier de l’Office des poursuites, cité comme témoin. L’avocat a demandé l’acquittement de son client. Le verdict sera rendu ultérieurement, sans lecture publique.