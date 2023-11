Un élu pro-israélien fait un tollé dans les écoles à Zoug

L’ensemble des écoles et des enseignants zougois ont récemment reçu une lettre rédigée par le conseiller d’État Stephan Schleiss (UDC/ZG) appelant les professeurs à se positionner du côté d’Israël, lorsque des élèves évoquent le conflit durant les heures de cours. Selon l’élu, il n’est en aucun cas possible de relativiser lorsqu’il s’agit de terrorisme: «En particulier dans l’éducation, nous sommes tous appelés à véhiculer, revendiquer et défendre des valeurs communes et immuables», a-t-il écrit dans sa lettre que le « Tages Anzeiger » a réussi à se procurer. Et d’affirmer ensuite que le débat dans les écoles «doit être mené de manière objective».