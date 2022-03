Berne : Un élu PS s’est inventé un CV

Élu au Grand Conseil bernois, Mohamed Abdirahim a bidonné son parcours professionnel et d’études. Il admet avoir menti.

Mohamed Abdirahim, élu au conseil législatif bernois sous la bannière Jeunes socialistes et vice-président de la fraction PS/JS a menti des années durant sur son CV. C’est ce que révèle la «Berner Zeitung». Dans les faits, Mohamed Abdirahim a inventé sa formation d’éducateur pour enfants, ses études de psychologie et de pédagogie et son emploi d’animateur de jeunesse.