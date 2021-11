Sécurité routière – Un élu souhaite le retour des passages pour piétons dans les zones 30

Ne faudrait-il pas réintroduire les passages piétons dans les zones à 30 km/h pour renforcer la sécurité des enfants? C’est ce que demandait fin septembre le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE) au Conseil fédéral. Dans son postulat, signé par de nombreux parlementaires de gauche comme de droite, l’élu s’inquiétait du danger que représentent ces zones où les passages piétons ne sont pas obligatoires et donc souvent inexistants. Du coup, ils représentent un casse-tête pédagogique pour les parents, estimait-il. Le Conseil fédéral vient de lui répondre par la négative.

«Mon postulat découle d’une lettre que nous avons reçu mon collègue Damien Cottier (PLR/NE) et moi de la part d’un villageois», explique Baptiste Hurni. «Il nous disait peiner à expliquer à ses petits enfants qu’ils devaient traverser dans certains endroits sur des passages pour piétons, mais qu’à d’autres ils pouvaient traverser la route sans avoir besoin de le faire. Du coup, j’ai demandé au Conseil fédéral d’étudier la question car la législation est floue et en plus il y a des exceptions».