Canada : Un élu surpris à la caméra en train d’uriner pendant une visioconférence

En avril, Williams Amos avait été surpris nu, ses parties intimes cachées par son téléphone, face à la caméra de son ordinateur connectée sur la séance des questions au parlement.

«Hier soir, alors que j’assistais virtuellement aux délibérations non publiques de la Chambre des communes, j’ai uriné sans me rendre compte que la caméra était allumée», a écrit le député William Amos sur son compte Twitter jeudi soir. «Je suis profondément embarrassé par ma conduite et par la détresse qu’elle a pu causer à quiconque en a été témoin», a-t-il ajouté. «Bien qu’accidentelle (…) mon action était tout à fait inappropriée, et je m’excuse sans réserve», a-t-il affirmé.