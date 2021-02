Le conseiller national argovien Andreas Glarner (UDC) dit avoir été ajouté au groupe Facebook à son insu. Le réseau social a indiqué qu’il était impossible d’être administrateur sans donner son consentement. Tamedia AG

Le groupe privé «Schweizer erwache!!», littéralement «le réveil suisse!!», comptait jusqu’à mercredi parmi ses administrateurs le conseiller national argovien Andreas Glarner (UDC), rapporte le «Tages Anzeiger». Ce groupe compte environ 1500 membres et partage des théories du complot, des thèses racistes antisémites et sexistes, ainsi que des appels à la violence contre les politiciens et les réfugiés.

Appel au meurtre de Simonetta Sommaruga

Le problème est que, selon les conditions et règlements du réseau social, le politicien, en tant qu’administrateur, devrait s’assurer que les contenus postés dans ce groupe respectent «toutes les lois, ordonnances et réglementations» en vigueur. Les recherches du quotidien alémanique montrent qu’Andreas Glarner, ainsi que les deux autres administrateurs du groupe, n’ont que très rarement assumé cette responsabilité.

Le «Tages Anzeiger» a passé en revue environ dix mille messages et commentaires publiés dans ce groupe durant ces derniers mois. On y trouve par exemple un appel au meurtre de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga qui est considérée comme une «traître à la patrie». Les trois administrateurs n’ont pas bronché non plus lorsque de nombreux appels à la violence ont été lancés début février en réponse au débat sur l’adoption du Pacte mondial sur les migrations.

Pas possible d’être administrateur sans le savoir

D’après les recherches du «Tages Anzeiger», Andreas Glarner n’a pas participé personnellement aux discussions du groupe. Il n’a pas non plus écrit de commentaires et n’a pas agi en tant que modérateur. Dans l’article paru ce samedi, l’élu a dit ne pas connaître ce groupe. «J’ai apparemment été arbitrairement ajouté comme administrateur par quelqu’un d’autre», a-t-il affirmé. Confronté au contenu de «Schweizer erwache!!» Andreas Glarner a quitté le groupe mercredi soir.