Canton de Berne : Un élu UDC craque et lance un caillou sur le crâne d’une de ses vaches

«J’ai fait une connerie et je plaide coupable. Tout cela s’est passé sous le coup de la colère et j’aimerais bien revenir en arrière.» Voici les mots d’un politicien local UDC du canton de Berne rapporté samedi par «20 Minuten». L’agriculteur a perdu son sang-froid à deux reprises. La première, en mars 2021 lorsque plusieurs de ses vaches excitées ont détruit une clôture. Il a saisi une pierre l’a lancée contre le bétail. Une bête a été touchée à la tête, peut-on lire dans l’ordonnance pénale condamnant l’agriculteur.

«Je n’étais pas bien»

«L’accusé a causé inutilement de la peur, des souffrances, des douleurs et des dommages à la vache et a ainsi bafoué sa dignité», écrit le Ministère public bernois. Il a condamné l’agriculteur à une amende de 1560 francs avec un sursis de deux ans pour actes de cruauté envers les animaux. Il devra tout de même s’acquitter dans l’immédiat d’une amende de 500 fr. et de frais de justice d’un même montant.