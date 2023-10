Un élu UDC dérape: «Le parti n'est pas raciste, mais xénophobe»

«On n’est pas racistes, mais xénophobes peut-être. On a peur de l’étranger et puis c’est vrai, il y a des images qui me font peur. Et d’être xénophobe, ce n’est pas un défaut politique.» Les propos tenus par le conseiller national Thomas Stettler (UDC/JU) lors du débat Infrarouge à la RTS, mercredi soir, ont déjà fait réagir les internautes romands, à l’instar de la journaliste politique et vice-présidente du Mouvement européen Suisse Chantal Tauxe: «Un moment lunaire lors d’@RTSinfrarouge: un nouveau conseiller national revendique d’être xénophobe», écrit-elle sur X (anciennement Twitter).