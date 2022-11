Un UDC soupçonné de trafic de drogue et de passes Covid

Yverdon-les-Bains (VD) : Un élu UDC soupçonné de trafic de drogue et de passes Covid

Trublion et provocateur, voire grande gueule. L’Yverdonnois Ruben Ramchurn passe rarement inaperçu. Et selon lui, c’est précisément pour l’intimider et le faire taire qu’il se retrouve désormais dans le collimateur de la justice. En juillet dernier, son domicile a été perquisitionné par la police et le Ministère public confirme qu’une instruction pénale est en cours. Dans un article de Watson, l’élu UDC explique qu’on lui reproche de consommer de la drogue, d’en vendre dans un bar de prostituées, d’avoir organisé chez lui des soirées pendant la pandémie et d’être à la tête d’un trafic de passes Covid entre la Suisse et la France.