Mobilité: Un élu UDC veut interdire les zones 30 sur les routes bernoises

Les restrictions ciblées

Même si le député écologiste Beat Kohler suit l’argumentaire du canton et ne voit que des bénéfices dans l’instauration de zone 30, un chercheur interrogé par «20 Minuten» va plutôt dans le sens de l’élu UDC. Rolf Martin Bergmaier de la Haute École des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) considère que des réductions de vitesse «adaptées à la situation et à moment précis, par exemple la nuit, sont plus judicieuses que des prescriptions générales». Il explique qu’une zone 30 peut aussi avoir des répercussions négatives sur l’attractivité économique d’une localité. Certains véhicules sont également plus polluants et plus bruyants lorsqu’ils roulent à 30 km/h plutôt qu’à 50 km/h, assure Martin Bergmaier.