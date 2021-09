Session parlementaire - Un élu vaudois veut sensibiliser le public aux trottinettes électriques

Toujours plus de Suisses optent pour une trottinette électrique. Maniables, légères et écologiques, elles séduisent leurs utilisateurs du fait qu’elles ne nécessitent pas de place de parc et permettent de gagner du temps. Corollaire: leur essor s’accompagne d’une forte hausse du nombre d’accidents et de blessés. Ainsi, selon l’OFS, ces engins ont causé l’an dernier 209 accidents qui ont fait près de 200 blessés, parfois grièvement. Deux personnes sont même décédées. En 2019, on ne comptait «que» 90 blessés.

Ces chiffres alarment le conseiller national Jacques Nicolet (UDC/VD). L’élu vient de déposer une interpellation à ce sujet auprès du Conseil fédéral. Il lui demande de mettre sur pied un programme d’information et de sensibilisation national sur l’utilisation des trottinettes électriques et gyropodes (par exemple les Segway) dans le trafic.

«Alors que la législation sur l’utilisation de ce type de véhicules semble claire, il n’est pas rare de les croiser sur nos routes, trottoirs, bandes cyclables ou passages piétons, causant quelques frayeurs et petits incidents à certains usagers ou piétons», explique-t-il. Du coup, selon lui, il faut préciser et rappeler les règles d’utilisation tant aux utilisateurs qu’à un public plus large.

Une «véritable méconnaissance»

«Pour moi, il y a une véritable méconnaissance de tout le monde sur la place des trottinettes électriques dans le trafic. Les usagers de la route ne savent pas où elles doivent rouler et elles vont parfois très vite», explique-t-il. Et de citer l’exemple d’un chauffeur de bus qui s’en est pris verbalement à une personne qui roulait avec un tel véhicule sur la chaussée dans l’agglomération lausannoise. «Pourtant, celle-ci était dans son droit», souligne l’élu.

Jacques Nicolet demande donc au Conseil fédéral s’il est envisageable de mettre sur pied un programme d’information et de sensibilisation national. «C’est mieux qu’un système de sanctions et de répression.» Il demande aussi si la législation sur les e-trottinettes est actuellement suffisante. «Je laisse la question ouverte car à mon avis, on pourrait aussi légiférer sur la vitesse grandissante de ces véhicules, voire sur les modes de protection, le port du casque obligatoire par exemple», souligne le Vaudois.