Canton de Berne: Un élu Vert veut des glaciers artificiels, le gouvernement est sceptique

Une idée qui vient Ladakh

Un ingénieur de la région du Ladakh au nord de l’Inde a imaginé et développé l’idée des stupas dans les sommets himalayens. La glace y est «cultivée» à 4000 mètres d’altitude et permet d’irriguer l’agriculture de villages confrontés au manque d’eau. Le site «Heidi.News» a interrogé Martin Hoelzle, professeur à l’Université de Fribourg, et coauteur d’une étude comparant l’efficacité de la technique au Ladakh (à 4000 mètres d’altitude) et à Guttannen (BE) (1000 mètres). Conclusion: l’Himalaya, où le climat est relativement sec, serait plus approprié.