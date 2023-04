Trafic: Un élu veut créer des zones sans véhicules polluants, notamment en ville

Améliorer la qualité de vie

Dans son texte, l’élu demande que le Conseil fédéral crée les bases légales pour permettre aux communes et cantons d’introduire des zones dites «sans émissions», soit des zones «dans lesquelles seuls certains véhicules, moins nocifs pour la santé et l’environnement, seraient autorisés à circuler». But: inciter les automobilistes à rouler plus propre et accélérer ainsi la décarbonisation du transport routier de marchandises, explique-t-il.