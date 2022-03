Conseil national : Un élu veut que les médecins puissent mieux se consacrer aux patients

Le conseiller national UDC Thomas de Courten demande que Berne examine comment diminuer la charge administrative croissante des praticiens afin qu’ils puissent davantage s’occuper de tâches médicales.

Le personnel soignant passe de plus en plus de temps au bureau ou à l’ordinateur au lieu de se consacrer aux patients, relève l’élu.

Tous les patients ont un jour ou l’autre entendu un médecin se plaindre des rapports et autres obligations administratives qui l’accaparent de plus en plus au détriment de ses tâches médicales. Ce constat, le conseiller national Thomas de Courten (UDC/BL) l’a fait aussi, et il vient d’interpeller le Conseil fédéral à ce sujet. Il lui demande d’examiner «comment réduire efficacement» et ramener à des «proportions raisonnables» la charge administrative croissante du personnel soignant sans que la qualité des soins ne soit compromise.