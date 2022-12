Session: Un élu veut relever le poids maximal des véhicules légers

Si vous avez un permis de conduire de catégorie B, la loi actuelle vous autorise à conduire à un véhicule dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg et vous pouvez tracter une remorque de 750 kg, pour autant que le tout n’excède pas 3,5 tonnes. Le conseiller national Jacques Nicolet (UDC/VD) souhaite relever ce poids maximal à 4,25 voire 4,5 tonnes et il vient d’interpeller le Conseil fédéral à ce sujet.

L’élu estime en effet que la limitation actuelle n’est plus adaptée. Selon lui, «les sécurités passive et active embarquées, ainsi que certaines technologies visant à réduire les émissions de CO2 ont pour conséquence d’augmenter de manière significative le poids d’un véhicule au détriment de sa charge utile», écrit-il. Ce qui pénalise notamment certains véhicules dédiés au transport comme les camionnettes qui se voient alors remplacées par des véhicules plus lourds et moins maniables en ville.