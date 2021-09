Tourisme d’achat - Un élu veut taxer les achats à l’étranger dès 50 francs

Mais sa mesure ne s’appliquerait qu’aux Suisses qui passent moins de 24 heures à l’étranger. Ceux qui effectuent des séjours plus longs seraient astreints à la même franchise qu’aujourd’hui, précise-t-il dans son texte. Et il demande que tous ceux qui veulent bénéficier de la franchise actuelle fournissent une preuve que leur séjour à l’étranger a duré de plus de 24 heures, comme un billet de train, d’avion, une facture d’hôtel, etc. «Dans la plupart des cas, il est facile de prouver combien de temps on a résidé à l’étranger», estime-t-il.