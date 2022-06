Pétrole russe : Un embargo nécessitera d’autres sources d’approvisionnement

Avec l’embargo partiel sur les importations de pétrole russe, l’Union européenne doit trouver d’autres pistes pour s’approvisionner, comme en Afrique et en Asie. Au risque d’augmenter les prix.

La Russie, plus gros exportateur au monde de pétrole, produit onze millions de barils de brut par jour, dont un peu plus de cinq millions sont exportés. La Chine est le premier pays importateur de brut russe, selon l’Agence internationale de l’énergie, mais l’Europe dans son ensemble est à ce jour un client écrasant, avec 2,4 millions de barils par jour l’an dernier.

La Russie exporte aussi 1,5 million de barils par jour de diesel (gazole), dont l’Europe et, notamment, la France – qui n’en produisent pas assez – sont très friandes. En France, la Russie représente ainsi de 10 à 12% des importations de pétrole brut et de 20 à 25% des importations de gazole (qui elles-mêmes couvrent la moitié des besoins), selon l’Ufip Energies et Mobilités, qui regroupe les industriels du secteur pétrolier. C’est donc environ un litre de diesel consommé en France sur huit qui venait récemment de Russie.

L’Europe est toutefois beaucoup moins dépendante du pétrole que du gaz russe, et il est beaucoup plus facile de trouver des cargaisons alternatives par bateau. Les Vingt-Sept ont ainsi décidé un embargo sur le pétrole brut dans les six mois et les produits raffinés dans les huit mois.