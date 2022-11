Grande-Bretagne : Un emploi lui échappe à cause de la taille de son pénis

Son sexe mesure 24 centimètres, au repos. Un véritable calvaire pour Joe, un Britannique qui a témoigné dans une émission TV qu’une telle taille représente un réel handicap. «Il est plus gros que mon avant-bras et n’est pas très beau», a-t-il confié dans la série documentaire de Channel 4 «My Massive C**k», qui donne la parole à des hommes dotés d’un grand sexe et qui n’en sont pas toujours très heureux, a rapporté le site heute.at.