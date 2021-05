Allemagne : Un emploi sur trois menacé par l’électrique dans le secteur automobile

En Allemagne, un tiers des 613’000 emplois liés à la construction de voitures traditionnelles pourraient disparaître à l’horizon 2030 à cause de la transition vers l’électrique.

Nombre élevé de départs à la retraite

Parallèlement, le nombre de départs à la retraite dans ce secteur est attendu à 75’000 d’ici 2025 et environ le double d’ici 2030, laissant planer la menace d’une perte importante de volume d’emplois si des efforts de reconversion et de formation ne sont pas mis en œuvre.

«Un défi majeur»

En 2019, les véhicules électrifiés représentaient 3,5% des nouvelles immatriculations dans l’Union européenne. Ils pourraient représenter de 35 à 47% en 2030. Tous les constructeurs sont engagés dans une mutation forcée, moyennant de lourds plans d’investissement, pour répondre à des normes antipollution de plus en plus sévères et à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules plus verts.