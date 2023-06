Un employé de banque évite une escroquerie à une retraitée

Lundi, la police municipale zurichoise a arrêté un escroc par téléphone. Les doutes de sa victime et la réactivité de l’employé de banque ont rendu cette arrestation possible. Une retraitée de 88 ans a reçu un appel peu avant midi. Au bout du fil, un homme s’est présenté comme un policier et lui a affirmé que son argent n’était plus en sécurité à la banque. Il lui conseillait d’aller retirer toute sa fortune et de la remettre à la police.