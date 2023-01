Athlétisme: Un employé fraudeur aurait fait perdre des millions à Usain Bolt

Il a l’œil vif, Usain Bolt. «La Foudre» a remarqué des anomalies sur l’un de ses comptes bancaires. Plusieurs millions semblent manquer, c’est du moins ce qu’affirme son manager, Nugent Walker, au journal jamaïcain The Gleaner. Il a ajouté que «toutes les mesures ont été prises pour arriver au fond de l’histoire.»

L’affaire est liée à la société d’investissement Stocks and Securities Limited (SSL). Une société que The Gleaner décrit comme victime d’une fraude massive de la part d’un de ses anciens employés. Des discussions sont en cours pour comprendre - qui aurait donc profité de la somme d’Usain Bolt. Le sprinteur jamaïcain est lié à la SSL depuis plus d’une dizaine d’années. «Tout son portfolio est examiné», précise encore son manager.