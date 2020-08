Tesla : Un employé refuse 1 million de dollars pour pirater sa boîte

Elon Musk a confirmé que son entreprise a fait appel au FBI pour déjouer une cyberattaque. Un pirate russe de 27 ans a été arrêté.

Cet homme a contacté et rencontré un employé russophone de Tesla dans le but de le soudoyer en lui offrant la somme de 1 million de dollars en bitcoin ou en cash. Il devait servir de relai en déployant le logiciel malveillant sur les ordinateurs de l’usine. But: obtenir une rançon de la part de Tesla pour que le constructeur de voitures électriques récupère ses données. Mais malgré l’offre alléchante, l’employé a refusé de jouer les complices et a alerté sa hiérarchie ainsi que les autorités compétentes. L’enquête du FBI a mené à l’interpellation du le pirate à Los Angeles, alors qu’il était sur le point de quitter les États-Unis, avant de le mettre sous les verrous. L’homme de 27 ans, qui a été mis sous les verrous, serait l’auteur de précédentes attaques contre d’autres sociétés.