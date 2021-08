Valais - Un employé sur deux licenciés aux Bains de Saillon retravaille

Certains corps de métier s’en sortent mieux que d’autres. Au vu de l’actuelle pénurie de main-d’œuvre dans le milieu de la restauration, plusieurs serveurs et employés de cuisine ont retrouvé une activité professionnelle, dans la région. Au bénéfice de contrat à temps partiel, la majorité des masseurs/ses et physios ont pu compenser leurs heures, ailleurs.

La situation est plus compliquée pour les garde-bains - nombre de places de travail limité - et pour le personnel de nettoyage.

Le chlorure attaque le béton

Une réouverture des Bains est toujours prévue pour décembre 2022. Jusque-là, il faudra se retrousser les manches. Près de 50’000 heures de travaux ont déjà été cumulées, selon une information de Canal 9. Débris et gravats ont été évacués et les locaux nettoyés. Suite à des sondages, une attaque de chlorure a été constatée au niveau des plafonds, murs et des tours des bassins. Une situation liée à la fumée qui s’est propagée lors de l’incendie. Une épaisseur de quelque trois centimètres de béton devra y être démolie et remplacée.