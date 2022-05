Valais : Un employé sur trois n’est pas assez payé

Un contrôle général des pratiques salariales appliquées par les entreprises de remontées mécaniques, a montré des manquements assimilables à de la sous-enchère abusive et répétée.

Mandaté par la Commission cantonale tripartite, le Service valaisan de protection des travailleurs et des relations du travail a lancé, en juin 2021, un contrôle général des salaires versés par les sociétés de remontées mécaniques du canton, portant sur les années 2018 à 2021. L’analyse des réponses qu’elles ont fournies, ainsi que des échanges approfondis avec les directions de ces entreprises, montrent que plus d’un tiers des salaires (36%) constatés dans la branche étaient inférieurs à ceux prévus par le contrat-type de travail (CTT) en vigueur. Sur les 53 sociétés contrôlées, seules 14 ont respecté les règles pour l’ensemble de leurs collaborateurs.

S’il est possible de déroger aux dispositions du CTT, qui n’a pas force d’obligation, il n’est en revanche «pas tolérable» de le faire dans de telles proportions, souligne le Canton, mercredi, dans un communiqué, qui note que ces éléments «peuvent constituer une situation de sous-enchère abusive et répétée». Les entreprises concernées seront informées individuellement des résultats de cette vaste enquête et seront «invitées à adapter leurs salaires aux normes de la branche», écrit encore le Canton.