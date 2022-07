Fribourg: Un employé va payer cher son obéissance aveugle à son patron

Constatant que son souffleur à foin était obstrué, un agriculteur a pris place sur une balle ronde. Et il a demandé à son employé de le soulever, à l’aide d’un tracteur équipé d’un chargeur frontal. L’homme s’est exécuté. Si au levage tout s’est bien passé, au moment de redescendre son patron, le quadragénaire s’est trompé de levier. L’engin a subitement reculé. L’exploitant s’est cogné la tête contre une poutre de la charpente et a fait une chute d’environ quatre mètres. Bilan médical: neuf côtes et cinq vertèbres cassées, ainsi que quatre fractures à la colonne vertébrale. L’accident a eu lieu un soir de juin 2021, un peu avant 22h.