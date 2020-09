Siviriez : Un EMS fribourgeois confronté à une poussée de cas positifs

Un établissement médico-social a décelé plus de 30 cas positifs au Covid-19. Deux personnes ont été hospitalisées. Les mesures sont renforcées.

Un EMS à Siviriez (FR) compte un nombre important de personnes testées positives au Covid-19. En l’état, les autorités cantonales ont répertorié 31 résidents et six collaborateurs de l’institution touchés ainsi que deux cas d’hospitalisation.

Quelques tests sont en attente, a indiqué jeudi la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS). Une famille de résidents est en outre placée en quarantaine. Les personnes testées ont été infectées la semaine passée et une hospitalisation de tous les résidents n’aurait pas pu briser la chaîne de transmission, note le communiqué.

La DSAS et son Service du médecin cantonal sont en contact continu avec les responsables de la structure médico-sociale et le préfet de la Glâne depuis l’annonce des tests positifs dimanche dernier. L’état de santé de la majorité des résidents est stable et fait l’objet d’une évaluation régulière.