Genève - Un EMS interdit aux enfants de rendre visite à papy et mamie

«Nous sommes contraints de suspendre les visites des enfants âgés de moins de 12 ans jusqu’à nouvel ordre.» Le 20 août, un EMS de Plan-les-Ouates a informé par courrier les proches des résidents de nouvelles mesures de protection, en raison de la hausse des cas Covid en Suisse. Si les plus jeunes ne peuvent visiter leurs grands-parents, en revanche, cela reste possible pour les plus de 12 ans, sur présentation d’un certificat Covid ou équivalent, et d’une pièce d’identité.

«Problème d’éthique»

Sans parler du cas précis, Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS), indique que les EMS peuvent être plus restrictifs que l’arrêté du Conseil d’État en la matière «pour autant qu’il s’agisse d’une mesure justifiée par les circonstances et proportionnée» . Néanmoins, cette interdiction, non recommandée par la médecin cantonale, «pose un problème d’éthique dont nous allons nous saisir pour émettre une recommandation dans les EMS» . Par ailleurs , le DSPS confirme qu’il n’a été fait aucun constat selon lequel les enfants de moins de 12 ans pourraient être plus à risque que les plus âgés.