Migrants : Un enfant âgé de 1 an a traversé seul la Méditerranée

Parmi les migrants arrivés vendredi sur l’île italienne de Lampedusa, figurait un enfant d’à peine 1 an. Ses parents, ne pouvant traverser la Méditerranée, l’auraient confié à d’autres réfugiés.

Un très jeune enfant non accompagné, qui aurait été envoyé par ses parents pour tenter seul la périlleuse traversée de la Méditerranée, est arrivé sain et sauf sur l’île de Lampedusa, ont indiqué, samedi, des médias italiens. L’enfant, qui aurait à peine 1 an, a été repéré par les sauveteurs au milieu d’une septantaine d’hommes sur un bateau qui a accosté, vendredi, sur l’île sicilienne, selon le quotidien «La Repubblica».