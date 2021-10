Canton de Fribourg : Le chariot agricole sort de la route, un enfant blessé à la jambe

L’enfant s’est retrouvé avec la jambe coincée sous le véhicule agricole de son père après une sortie de route.

Un agriculteur, accompagné de son fils de huit ans, circulait mardi en fin d’après-midi à la Roche (FR), avec son véhicule agricole dont il a perdu la maîtrise. Le conducteur a été éjecté de l’habitacle et le véhicule est parti en embardée, l’enfant étant resté à l’intérieur, et a fini sa course dans un ruisseau en contrebas. La jambe de l’enfant est restée coincée sous l’engin.