Un enfant découvre un animal dans le logo de ce chocolat

«Mon fils a reçu son premier Toblerone aujourd’hui. Il m’a demandé à quoi servait l’ours sur l’emballage. Je lui ai rétorqué: «De quel ours parles-tu?» Stephanie, qui réside à Edmonton au Canada, est la maman d’un enfant de 10 ans. La semaine dernière, elle a raconté sa découverte dans un tweet qui a été repris par le «New York Post». Lundi, le tabloïd américain a consacré un article à ce détail discret qui se fond dans le Cervin qui orne le paquet de la célèbre barre chocolatée suisse. Un détail si discret que peu de gens le repèrent.

Sur Twitter, les commentaires témoignent de la stupéfaction d’un grand nombre de consommateurs. «J’ai 71 ans. Chaque année à Noël, je mange du Toblerone et c’est la première fois que je remarque cet ours. Votre fils est brillant!» «Wouaw! Il avait échappé à mes yeux durant plus de 60 ans.»