Inde: Un enfant de 10 ans coincé dans un puits depuis 4 jours

Inde : Un sourd-muet de 10 ans coincé dans un puits depuis 4 jours

Un jeune garçon sourd-muet a chuté dans un puits de 24 mètres de profondeur dans l’État indien de Chhattisgarh. Les secouristes ont pu lui faire parvenir de la nourriture et de l’air frais.

Des engins de terrassement et des grues aidaient à forer un tunnel à côté du puits, avec l’aide de militaires et de membres de l’agence indienne d’intervention en cas de catastrophe. L’enfant «réagissait bien» aux sauveteurs qui surveillent son état et ses mouvements par caméra, a déclaré par téléphone à l’AFP Vijay Agrawal, chef de la police du district de Janjgir, sur les lieux. «Comme le garçon ne peut ni parler ni entendre, nous avons un plus grand défi à relever», a-t-il ajouté.