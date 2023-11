Un enfant de 10 ans massacré par des cochons en Corse

Depuis son lit d’hôpital de Bastia (Haute-Corse), Alexandre tente difficilement de rassembler les souvenirs du terrifiant accident qu’il a vécu mercredi dernier. Le jeune garçon de 10 ans était en train de promener un chien avec sa tante, près d’un petit village des montagnes de Haute-Corse qu’il connaît bien. L’écolier raconte que le chien «n’arrêtait pas d’aboyer» sur des cochons qui se promenaient en liberté, et que ceux-ci «n’ont pas aimé». Selon l’écolier, les porcs se sont alors regroupés et s’en sont pris à lui. «J’ai eu peur quand ils se sont rapprochés», témoigne-t-il auprès du «Parisien» .

Le malheureux s’est retrouvé au sol et les animaux se sont jetés sur lui, sous le regard impuissant de sa tante. Avec l’énergie du désespoir, celle-ci a essayé de chasser les cochons avec un bâton, en vain. À un moment donné, la tante d’Alexandre a repéré «un trou dans la masse». Elle s’est précipitée pour attraper son neveu par le bras, l’a extirpé de sa terrible posture et l’a emmené en catastrophe jusqu’à sa voiture. «Je me voyais mourir, je me voyais au paradis», confie le jeune garçon. Son père, lui, décrit un tableau dramatique: «C’était une scène de guerre, ils l’ont massacré. Il a vu ses chairs, son oreille, son os. Il était couvert de boue, il a été piétiné.»