Hawaï : Un enfant de 12 ans vole au secours d’un couple en détresse

Assisté par sa mère, un jeune scout a sauvé deux randonneurs qui s’étaient perdus en forêt avec leur chien blessé.

Deux Américains étaient en pleine randonnée sur un sentier d’Hawaï quand ils ont pris le mauvais chemin et se sont perdus. Pour ne rien arranger, leur pitbull d’environ 45 kilos était sérieusement blessé aux pattes et ne pouvait plus avancer. Le couple a commencé à sérieusement paniquer en constatant qu’il n’avait plus à boire ni à manger, que ses deux téléphones n’avaient plus de batterie et que la nuit commençait à tomber. C’est à ce moment-là qu’un jeune héros de 12 ans a débarqué.