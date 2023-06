Winterthour: Un enfant de 2 ans mobilise une patrouille de police par erreur

Un père de famille a probablement connu des siestes plus calmes. Samedi dernier, alors qu’il s’accordait un moment de répit, cet habitant de Winterthour a vu son sommeil interrompu par l’arrivée d’une patrouille de police à sa porte. La faute à la fonctionnalité «appel d’urgence», déclenchée accidentellement par son fils de 2 ans, qui s’amusait avec son téléphone portable.

Interpellées par «des bruits de respiration lourde» et les sons d’un petit enfant en arrière-plan, les forces de l’ordre ont imaginé le pire. D’autant plus qu’après une interruption de l’échange téléphonique, l’appelant n’était plus joignable, rapporte la police municipale de Winterthour sur Twitter. Une patrouille, gyrophares allumés, s’est donc immédiatement rendue au domicile de l’appelant. Sur place, l’imbroglio a rapidement pu être clarifié, au soulagement général.