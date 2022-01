Etats-Unis – Un enfant de 2 ans sauve sa famille d’un incendie

États-Unis : Un enfant de 2 ans sauve sa famille d’un incendie

Un couple qui avait perdu l’odorat à cause du Covid-19 n’a pas senti la fumée envahir la maison. Le petit Brandon a donné l’alerte.

Le petit Brandon Dahl n’a que 2 ans, mais il a déjà gagné ses galons de héros. Le 15 janvier à Alvord (Texas), l’enfant est sorti de son lit pour aller réveiller ses parents. Un incendie s’était déclaré dans la maison et l’odeur de la fumée avait réveillé le garçonnet. Récemment infectés par le Covid-19, Nathan et Kayla ont perdu l’odorat et n’ont pas senti le danger. «Il a tapoté sur mes pieds, toussait et disait «Maman, chaud. Maman, chaud». Je me suis retournée et tout ce que j’ai pu voir, c’étaient des flammes dans le cadre de la porte», raconte la mère de famille à «Good Morning America».