Grisons: Un enfant de 3 ans emporté sur 350 mètres dans un ruisseau

L’enfant a réussi à s’agripper à un rocher au confluent du Trochenbach et de la Landquart.

Un enfant de trois ans est tombé dans un ruisseau dimanche après-midi à Saas (GR) et a été emporté par le courant sur plusieurs centaines de mètres. Il a pu s’accrocher à un rocher jusqu’à l’arrivée des secours, annonce lundi la police cantonale des Grisons.

Plusieurs familles s’étaient retrouvées pour un barbecue en forêt. Vers 14h40, un enfant de six ans a vu le garçon tomber dans un ruisseau proche de la place de pique-nique et être emporté par le courant. L’enfant de six ans a tout de suite donné l’alerte. Les adultes ont immédiatement réagi pour tenter de sauver le jeune garçon.